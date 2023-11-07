В Кривом Роге раздались взрывы

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сегодня утром раздались взрывы. Военные предупредили об угрозе применения врагом ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что взрывы слышали несколько. Один из них раздался до объявления воздушной тревоги.

Что известно об угрозе

О ракетной опасности в Днепропетровской, а также Кировоградской области предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Также, по данным военных, наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения врагом авиационного вооружения.

Карта тревог

По состоянию на 08:45 карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно о последнем обстреле Украины

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины разными типами ракет и ударными дронами. Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 15 из 22 дронов-камикадзе "Шахед" и одной ракеты Х-59.

Оккупанты били по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандером-М". В результате повреждены дома и музей в исторической части города. Кроме того, под атакой была припортовая инфраструктура Одесской области, куда войска РФ направили "Шахеды". Пострадали 8 человек.

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