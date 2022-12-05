У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

Він уточнив, що у місті пролунало кілька вибухів.

"Кривий Ріг. У місті кілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, російська армія вранці, 27 листопада, завдала ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти пошкодили транспортну інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.