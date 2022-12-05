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В Кривом Роге прогремели мощные взрывы

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Кривой Рог, Понедельник 05 декабря 2022 02:41
В Кривом Роге прогремели мощные взрывы Фото: В Кривом Роге прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Кривом Роге ночью 5 декабря прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Он уточил, что в городе прогремели несколько взрывов.

"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются", - сообщил Вилкул.

Напомним, российская армия утром, 27 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты повредили транспортную инфраструктуру.

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