В Кривом Роге прогремели мощные взрывы
Фото: В Кривом Роге прогремели мощные взрывы (Getty Images)
В Кривом Роге ночью 5 декабря прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
Он уточил, что в городе прогремели несколько взрывов.
"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются", - сообщил Вилкул.
Напомним, российская армия утром, 27 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты повредили транспортную инфраструктуру.
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