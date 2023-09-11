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В Кривом Роге прозвучали громкие взрывы: сообщают о пусках дронов и ракет

Понедельник 11 сентября 2023 04:26
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В Кривом Роге прозвучали громкие взрывы: сообщают о пусках дронов и ракет Фото: в Кривом Роге прозвучали громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали громкие взрывы сегодня ночью, 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Свої.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили в сторону города крылатые ракеты, также зафиксировано движение двух групп "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, 8 сентября российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Она попала в административное здание полиции. В результате атаки погиб человек, а среди травмированных - девять полицейских.

Также повреждены многие дома, более тысячи квартир и автомобили.

Позже стало известно, что количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова увеличилось. Ранения получили 74 человека.

Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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