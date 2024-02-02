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У Кривому Розі повністю відновили енергопостачання після атаки росіян

Кривий Ріг, П'ятниця 02 лютого 2024 13:18
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У Кривому Розі повністю відновили енергопостачання після атаки росіян Фото: у Кривому Розі повністю відновили енергопостачання після атаки росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Кривому Розі енергетики відновили електропостачання всіх споживачів, які раніше залишились без світла внаслідок нічної атаки росіян 2 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"У Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом - шахта та котельня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Нічна атака РФ 2 лютого

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.

Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти.

Також цієї ночі у Кіровоградській області був "приліт" по об'єкту інфраструктури, там спалахнула пожежа.

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