У Кривому Розі повністю відновили енергопостачання після атаки росіян

У Кривому Розі енергетики відновили електропостачання всіх споживачів, які раніше залишились без світла внаслідок нічної атаки росіян 2 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"У Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом - шахта та котельня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Нічна атака РФ 2 лютого

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.

Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти.

Також цієї ночі у Кіровоградській області був "приліт" по об'єкту інфраструктури, там спалахнула пожежа.