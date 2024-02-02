В Кривом Роге полностью возобновили энергоснабжение после атаки россиян

В Кривом Роге энергетики возобновили электроснабжение всех потребителей, ранее оставшихся без света в результате ночной атаки россиян 2 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"В Кривом Роге энергетики заживили всех обесточенных после атаки БПЛА потребителей. Также со светом - шахта и котельная", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что энергетики продолжают восстановительные работы.

Ночная атака РФ 2 февраля

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахедов". Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.

Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области. В Кривом Роге была повреждена подстанция "Укрэнерго". Без света остались тысячи потребителей и были обесточены две шахты.

Также в эту ночь в Кировоградской области был "прилет" по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.