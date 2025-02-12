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Під ударом АЗС, будинки, інфраструктура: росіяни атакували ракетою Кривий Ріг

Кривий Ріг, Середа 12 лютого 2025 09:15
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Під ударом АЗС, будинки, інфраструктура: росіяни атакували ракетою Кривий Ріг Фото: наслідки атаки на Кривий Ріг (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: RBC.UA

Пізно ввечері 11 лютого російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки понівечені будівлі та автівки. Люди не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами очільника військової адміністрації, від ракетного удару пошкоджена інфраструктура у місті. Вибиті вікна в готелі, адміністративній будівлі, в навчальному закладі та на АЗС.

Окрім того, понівечені 3 багатоквартирні будинки та 33 автомобілі. Люди не постраждали.

Атака на Дніпропетровщину

Росіяни вдарили по Кривому Рогу близько 22:00 у вівторок, 11 лютого. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичної атаки. Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що без жертв, але є пошкодження.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, з вечора вівторка російські війська також кілька разів атакували Нікопольщину - районний центр, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог скинув боєприпас з БпЛА, обстріляв артилерією та поцілив дроном камікадзе. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що також російські війська 17 січня вдарили балістикою по Кривому Рогу. Тоді внаслідок атаки загинули чотири людини, були поранені. Пошкодження зазнав навчальний заклад та будинки.

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