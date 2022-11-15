У Кривому Розі під час ударів під землею застрягло понад 500 шахтарів: їх уже почали рятувати

"Під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457 людей. Під землею ще 109 людей", - розповів Вілкул.

За його словами, порятунок усіх шахтарів займе ще кілька годин.

Оновлено 20:10

Вілкул додав, що з шахт було виведено всіх 566 осіб, які залишилися під землею через ракетний удар росіян. Операція тривала майже чотири години.