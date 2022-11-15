У Кривому Розі під час ударів під землею застрягло понад 500 шахтарів: їх уже почали рятувати
У вівторок, 15 листопада, у шахтах Кривого Рогу через обстріл росіян застрягли понад 500 людей. Проводиться рятувальна операція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram.
"Під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457 людей. Під землею ще 109 людей", - розповів Вілкул.
За його словами, порятунок усіх шахтарів займе ще кілька годин.
Оновлено 20:10
Вілкул додав, що з шахт було виведено всіх 566 осіб, які залишилися під землею через ракетний удар росіян. Операція тривала майже чотири години.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кривому Розі 15 листопада пролунали вибухи.
Пізніше Вілкул розповів, що у місті внаслідок удару окупантів було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
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