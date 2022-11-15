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У Кривому Розі під час ударів під землею застрягло понад 500 шахтарів: їх уже почали рятувати

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Кривий Ріг, Вівторок 15 листопада 2022 19:41
У Кривому Розі під час ударів під землею застрягло понад 500 шахтарів: їх уже почали рятувати Ілюстративне фото: у Кривому Розі під час ударів під землею застрягли понад 500 шахтарів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, у шахтах Кривого Рогу через обстріл росіян застрягли понад 500 людей. Проводиться рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram.

"Під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457 людей. Під землею ще 109 людей", - розповів Вілкул.

За його словами, порятунок усіх шахтарів займе ще кілька годин.

Оновлено 20:10

Вілкул додав, що з шахт було виведено всіх 566 осіб, які залишилися під землею через ракетний удар росіян. Операція тривала майже чотири години.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кривому Розі 15 листопада пролунали вибухи.

Пізніше Вілкул розповів, що у місті внаслідок удару окупантів було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

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