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В Кривом Роге во время ударов под землей застряли более 500 шахтеров: их уже начали спасать

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Кривой Рог, Вторник 15 ноября 2022 19:41
В Кривом Роге во время ударов под землей застряли более 500 шахтеров: их уже начали спасать Иллюстративное фото: в Кривом Роге во время ударов под землей застряли более 500 шахтеров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 15 ноября, в шахтах Кривого Рога из-за обстрелов россиян застряли более 500 человек. Проводится спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек", - рассказал Вилкул.

По его словам, спасение всех шахтеров займет еще несколько часов.

Обновлено 20:10

Вилкул добавил, что из шахт были выведены все 566 человек, которые остались под землей из-за ракетного удара россиян. Операция длилась почти четыре часа.

Напомним, ранее стало известно, что в Кривом Роге 15 ноября прозвучали взрывы.

Позже Вилкул рассказал, что в городе в результате удара оккупантов был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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Кривой Рог Война России против Украины ракетный удар
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