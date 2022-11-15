В Кривом Роге во время ударов под землей застряли более 500 шахтеров: их уже начали спасать
Во вторник, 15 ноября, в шахтах Кривого Рога из-за обстрелов россиян застряли более 500 человек. Проводится спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
"Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек", - рассказал Вилкул.
По его словам, спасение всех шахтеров займет еще несколько часов.
Обновлено 20:10
Вилкул добавил, что из шахт были выведены все 566 человек, которые остались под землей из-за ракетного удара россиян. Операция длилась почти четыре часа.
Напомним, ранее стало известно, что в Кривом Роге 15 ноября прозвучали взрывы.
Позже Вилкул рассказал, что в городе в результате удара оккупантов был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
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