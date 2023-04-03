У Кривому Розі в п'ятиповерхівці стався вибух, 10 людей постраждали

У Кривому Розі стався вибух газу в житловому п'ятиповерховому будинку. Внаслідок чого 10 людей постраждали, серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Дніпропетровській області.

"3-го квітня о 06:56 надійшло повідомлення про вибух газу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв полку "Азов" Центрально-Міського району міста Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Фото: в Кривому Розі в п'ятиповерхівці стався вибух газу (facebook.com/MNSDNE)

Як встановили рятувальники, у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі будинку, попередньо, стався вибух газу, внаслідок чого спалахнула пожежа площею 70 кв.м.

Вказано, що о 07:42 займання було локалізовано, а о 08:12 ліквідовано.

Внаслідок вибуху в будинку частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Працівники ДСНС врятували десятеро осіб.

Всього, як повідомили в прес-службі, внаслідок інциденту 10 постраждалих, у тому числі 1 дитина.

З них госпіталізовані троє: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння.

Загиблих немає.

Нагадаємо, нещодавно вибух газу стався у багатоповерхівці у Кропивницькому Кіровоградської області.

Додамо, перед цим стався вибух газу у багатоквартирному будинку в Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.