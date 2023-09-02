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В Кривому Розі лунають вибухи, в області оголошена повітряна тривога

Фото: в Кривому Розі лунають вибухи, в області оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі лунають звуки, що схожі на вибухи. В Дніпропетровській області було оголошено про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Перший міський. Кривий Ріг".

"У Кривому Розі чутно звуки, схожі на вибухи! У місті лунає повітряна тривога. Нічого не фотографуємо та перебуваємо в укритті! Бережіть себе", - пише канал. 

Варто додати, що українські офіційні особи наразі жодним чином не коментували ситуацію. Водночас у Дніпропетровській області о 11:15 було оголошено про повітряну тривогу. 

Подробиці пізніше 

"Щодо вибухів. Все нормально. Конкретика пізніше", - написав міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Фото: карта повітряних тривог 

Ситуація в Дніпропетровській області 

Російські окупанти ледь не щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Для ударів російські терористи використовують важку артилерію. Зокрема часто завдають шкоди будинкам та інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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