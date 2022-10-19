У Кривому Розі на два дні відключать радіо

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) вдень 20 та 21 жовтня не працюватимуть радіостанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam голови місцевої військової адміністрації Олександра Вілкула.

Вілкул уточнив, що роботи намагатимуться провести у максимально короткі терміни.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на своїх об'єктах, у Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо у період з 08:00 до 17:00 20 та 21 жовтня", - зазначив він. .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через ремонтні роботи після ракетних ударів у ніч на 20 жовтня частково знеструмлять Львів.

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