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У Кривому Розі на два дні відключать радіо

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Кривий Ріг, Середа 19 жовтня 2022 18:13
У Кривому Розі на два дні відключать радіо Фото: голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) вдень 20 та 21 жовтня не працюватимуть радіостанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam голови місцевої військової адміністрації Олександра Вілкула.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на своїх об'єктах, у Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо у період з 08:00 до 17:00 20 та 21 жовтня", - зазначив він. .

Вілкул уточнив, що роботи намагатимуться провести у максимально короткі терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через ремонтні роботи після ракетних ударів у ніч на 20 жовтня частково знеструмлять Львів.

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Олександр Вілкул Кривий Ріг
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