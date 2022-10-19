В Кривом Роге на два дня отключат радио
В Кривом Роге (Днепропетровская область) в дневное время 20 и 21 октября не будут работать радиостанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam главы местной военной администрации Александра Вилкула.
"В связи с проведением ремонтных работ Днепропетровским филиалом Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на своих объектах, в Кривом Роге временно не будет радиовещания программ национальных и коммерческих радио в период с 08:00 до 17:00 20 и 21 октября", - отметил он.
Вилкул уточнил, что работы постараются провести в максимально короткие сроки.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ после ракетных ударов в ночь на 20 октября частично обесточат Львов.
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