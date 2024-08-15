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У Кривому Розі чутно звуки вибухів: зафіксовано ворожі дрони

Четвер 15 серпня 2024 23:52
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У Кривому Розі чутно звуки вибухів: зафіксовано ворожі дрони Фото: ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 15 серпня, у Кривому Розі чутно звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Новини.

Зокрема, ті ворожі БпЛА, які рухались у напрямку Дніпропетровської області, змінили курс на Кривий Ріг. Про це стало відомо о 23:33.

Про звуки вибухів повідомили о 23:44.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:50 тривога лунає у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Також продовжується тривога у Луганській області та в Криму.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів: зафіксовано ворожі дрони

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