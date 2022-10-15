У Кривому Розі та Нікополі чутно звуки вибухів: оголошена повітряна тривога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місевий Telegram-канал " Перший Міський. Кривий Ріг ".

За даними ЗМІ, у місті чули звуки, схожі на вибухи, близько 23:53 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Своєю чергою Telegram-канал "Дніпро обласний" поінформував про серію вибухів у Нікополі. До цього там вказували, що було зафіксовано запуск РСЗВ у напрямку Нікополь-Марганець.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.