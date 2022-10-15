В Кривом Роге и Никополе слышны звуки взрывов: объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на месевой Telegram-канал " Первый Городской. Кривой Рог ".

По данным СМИ, в городе слышали звуки, похожие на взрывы, около 23:53. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

В свою очередь Telegram-канал "Днепр областной" проинформировал о серии взрывов в Никополе. До этого там указывали, что был зафиксирован запуск РСЗО в направлении Никополь-Марганец.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.