ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге и Никополе слышны звуки взрывов: объявлена воздушная тревога

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 00:05
В Кривом Роге и Никополе слышны звуки взрывов: объявлена воздушная тревога Фото: В Кривом Роге и Никополе слышны звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Кривом Роге вечером 14 октября раздались взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на месевой Telegram-канал "Первый Городской. Кривой Рог".

По данным СМИ, в городе слышали звуки, похожие на взрывы, около 23:53. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

В свою очередь Telegram-канал "Днепр областной" проинформировал о серии взрывов в Никополе. До этого там указывали, что был зафиксирован запуск РСЗО в направлении Никополь-Марганец.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, днем 14 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В городе зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
Освобождение Херсона на следующей неделе? Насколько реален такой сценарий
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе