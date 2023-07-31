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У Кривому Розі число постраждалих вже сягнуло 53, - Вілкул

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Кривий Ріг, Понеділок 31 липня 2023 13:52
У Кривому Розі число постраждалих вже сягнуло 53, - Вілкул Фото: в Кривому Розі число постраждалих вже сягнуло 53 (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу вже зросла до 53. Число жертв наразі незмінне - їх 4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в ефірі телемарафону.

"Найновіша інформація така: 53 людини поранені, в тому числі три дитини. З поранених троє людей у важкому стані й один у надважкому", - розповів Вілкул.

За його словами, загиблих четверо. Серед них два чоловіки. І родина: мати 45 років і дівчинка 10 років. Продовжується розбір завалів, під якими ще можуть бути люди.

Також, за оцінками Вілкула, завали внаслідок влучання по технікуму можуть розібрати до вечора. Щодо будинку, то там роботи закінчать не раніше, ніж до завтрашнього ранку.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти двома ракетами атакували місто Кривий Ріг. Попередньо, ворог застосував "балістику".

Так, одна ракета російська ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу (технікум), а інша майже повністю зруйнувала під'їзд 9-поверховго житлового будинку.

Внаслідок удару по будинку спалахнула пожежа, її ліквідували. Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Всі новини щодо ракетного удару по Кривому Рогу - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область ракетный удар
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