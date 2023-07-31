В Кривом Роге число пострадавших уже достигло 53, - Вилкул

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу уже возросло до 53. Число жертв пока неизменно - их 4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в эфире телемарафона.

"Самая новая информация такова: 53 человека ранены, в том числе три ребенка. Из раненых три человека в тяжелом состоянии и один в очень тяжелом", - сказал Вилкул.

По его словам, погибших четверо. Среди них двое мужчин. И семья: мать 45 лет и девочка 10 лет. Продолжается разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

Также, по оценкам Вилкула, завалы в результате попадания по техникуму могут разобрать до вечера. Что касается дома, то там работы закончат не раньше, чем до утра.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, что сегодня российские оккупанты двумя ракетами атаковали город Кривой Рог. Предварительно, враг применил "баллистику".

Так, одна ракета российская ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения (техникум), а другая почти полностью разрушила подъезд 9-этажного жилого дома.

В результате удара по дому вспыхнул пожар, его ликвидировали. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут находиться люди.

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