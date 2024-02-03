В Кривому Розі частково повернули світло та опалення після обстрілу: яка ситуація на зараз

"У Кривому Розі заживили вже більшість домівок, які залишилися без світла після нічної атаки дронами. Досі відключені 2500 абонентів", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, запустили й понад два десятки котелень.

"Ще у кількох над цим працюють зараз. Без тепла - понад 1300 будинків. Відновили електропостачання лікарень і транспорту", - констатував Лисак.

Він підкреслив, що енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше полагодити потрощене ворогом.

"Доки мережу стабілізують, введені графіки аварійних відключень", - додав він.

Обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти другу ніч поспіль атакують Кривий Ріг дронами-камікадзе. Через обстріл у ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилося майже 15 тисяч людей.

Що стосується Кривого Рогу, то тут без світла залишилися дві котельні, які забезпечують 43 тисячі абонентів. У місті було частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім'ї залишились без водопостачання. Станом на 7:00 ранку 7500 абонентів залишались без світла у Металургійному районі міста. Енергетики запровадили аварійні відключення світла.