По Кривому Рогу нанесен ракетный удар: что известно

Утром 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Над городом поднимается столб черного дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула.
"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", - сообщил он.
Куда именно попала ракета, не сообщается. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Местные Telegram-каналы публикую фото с места "прилета". В районе ракетного удара поднимается столб черного дыма.
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