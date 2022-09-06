По Кривому Рогу завдано ракетного удару: що відомо

Вранці 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Над містом піднімається стовп чорного диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.
"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях", - повідомив він.
Куди саме потрапила ракета, не повідомляється. Також поки невідомо, чи є постраждалі.
Місцеві Telegram-канали публікую фото з місця "прильоту". В районі ракетного удару піднімається стовп чорного диму.
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