По Кривому Рогу нанесен еще один ракетный удар: оккупанты попали в промышленное предприятие

"Снова крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются", - написал он.

По словам Вилкула, предварительно, в результате ракетного удара обошлось без потерь.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил информацию о новом ракетном ударе по городу.

"У нас снова ракетная атака на Кривой Рог. Россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших", - написал он в Telegram.

Глава ОВА сообщил, что масштабы разрушений уточняются.

"Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата. Стоим!", - добавил Резниченко.

Напомним, накануне вечером оккупанты нанесли восемь ракетных ударов по Кривому Рогу. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать ЧС.

Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.