В Кривом Роге избили патрульного за замечание о нарушение карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла дело по факту насилия в отношении правоохранителя

В Кривом Роге один из нарушителей карантинных мер ударил патрульного за замечание относительно отсутствия у того маски. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел 23 апреля после того, как курсант университета внутренних дел во время патрулирования города сделал группе молодых людей замечание относительно нарушения карантинных мер.

"Курсант университета внутренних дел во время патрулирования в городе Кривой Рог заметил группу молодых людей, которые находились без защитных масок. Он сделал им замечание, за что получил телесные повреждения. Личность нарушителя установили. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков", - рассказали в полиции.

По данному факту в полиции открыли дело по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что подобный инцидент произошел в Одесской области. В городе Беляевка мужчина избил подполковника полиции за замечание относительно нахождения в общественном месте без маски.

Также сообщалось, что в Николаевской области мужчина угрожал участковому ножом за замечание из-за отсутствия маски.