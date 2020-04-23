В Кривом Роге журналистов не пустили на сессию горисполкома, полиция открыла дело

В Кривом Роге работники КП "Муниципальная гвардия" не допустили журналистов одного из местных СМИ снимать сессию горисполкома, чем воспрепятствовали законной деятельности журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Это произошло 22 апреля во дворе Криворожского горисполкома по ул. Молодежной в г. Кривой Рог. "Дитектор медиа" сообщил, что не пустили журналистов сайта "Первый Криворожский" Софию Скибу и Максима Бовчалюка.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов двух телеканалов в Киеве. Оба случая произошли в столичном Гидропарке, где журналисты готовили сюжет о соблюдении жителями города карантинных ограничений.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве вечером 30 ноября 2019 года неизвестные напали на журналиста местного СМИ Александра Влащенка.