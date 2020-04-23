У Кривому Розі журналістів не пустили на сесію міськвиконкому, поліція відкрила справу

У Кривому Розі працівники КП "Муніципальна гвардія" не допустили журналістів одного з місцевих ЗМІ знімати сесію міськвиконкому, чим перешкодили законній діяльності журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Це сталось 22 квітня у дворі Криворізького міськвиконкому по вул. Молодіжній в м. Кривий Ріг. "Дитектор медіа" повідомив, що не пустили журналістів сайту "Перший Криворізький" Софію Скибу та Максима Бовчалюка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за фактами нападу на журналістів двох телеканалів в Києві. Обидва випадки сталися в столичному Гідропарку, де журналісти готували сюжет про дотримання жителями міста карантинних обмежень.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві ввечері 30 листопада 2019 року невідомі напали на журналіста місцевого ЗМІ Олександра Влащенка.