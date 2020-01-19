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В Кривом Роге задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 04:18
В Кривом Роге задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве
Фото: место убийства (НПУ)

Мужчине грозит до 15 лет заключения или пожизненное

По подозрению в двойном убийстве, которое произошло 18 января в Кривом Роге, полиция задержала местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Преступление произошло на одной из улиц в Центрально-Городском районе. Отмечается, что подозреваемый 44-летний криворожанин поссорился с будущими жертвами.

В ходе конфликта мужчина нанес множественные ножевые травмы 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления.

Подозреваемого задержали. По факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) полицейские открыли уголовное производство.

"В настоящее время следственные действия продолжаются. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно в Харькове застрелили возле подъезда директора похоронного бюро. Смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания причастных к перестрелке полицией введена в действие специальная операция "Сирена".

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