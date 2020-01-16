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В Харькове застрелили директора похоронного бюро, полиция ввела спецоперацию

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 20:44
В Харькове застрелили директора похоронного бюро, полиция ввела спецоперацию
Фото: место инцидента (hk.npu.gov.ua)

Для задержания лица, причастного к стрельбе введен в действие специальную полицейскую операцию "Сирена"

В Харькове застрелили возле подъезда директора похоронного бюро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По информации правоохранителей, смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания лица, причастного к стрельбе, распоряжением начальника ГУНП в Харьковской области введено в действие специальную полицейскую операцию "Сирена".

"Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, по улице Танкопия возле подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко", - говорится в сообщении.

Отметим, что информацию по данному факту внесено в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Фото: место инцидента (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Николаеве произошла стрельба, в результате которой ранены двое людей. Стрельба произошла на улице Театральная возле спорткомплекса, в Ингульском районе Николаева, с автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых людей.
РБК-Украина писало, что в Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба возле ночного клуба "Лагуна".

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