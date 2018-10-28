В Кривом Роге во время гонки произошла авария, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии пострадало 4 человека, среди которых два ребенка

В Кривом Роге во время гоночных соревнований произошла авария, в результате которой пострадали 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Так, полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гонки. Одна из пострадавших - 10-летняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. 53-летняя женщина доставлена в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый человек получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Как отмечается, 59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей.

Фото: авария в Кривом Роге

Напомним, ранее сообщалось, что после ДТП на Печерске за медицинской помощью обратились 3 человека, две из них впоследствии отказались от госпитализации. По последней информации, в результате аварии повреждено 17 автомобилей. Водитель автокрана в беседе с полицией сообщил, что у грузовика якобы отказали тормоза.

Отметим, в связи с этой аварией утром на бульваре образовалась серьезная пробка в направлении от станции метро "Печерская" до Бессарабского рынка.