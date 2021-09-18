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В Кривом Роге трех работников водоканала во время работ затянуло в насос, они погибли

Автор: Инна Собора

В Кривом Роге во время выполнения работ на предприятии погибли три человека. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос.

Правоохранители по указанному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Как сообщает местный журналист Олег Ермолинских в Telegram, погибли работники "Кривбассводоканала". Они не убедились в безопасности, не замерили содержание газов в помещении и их затянуло в насос.

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Кривой Рог