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У Кривому Розі трьох працівників водоканалу під час робіт затягнуло до насосу, вони загинули

Автор: Инна Собора

У Кривому Розі під час виконання робіт на підприємстві загинули троє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу.

Правоохоронці за вказаним фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Як повідомляє місцевий журналіст Олег Єрмолинських в Telegram, загинули працівники "Кривбасводоканалу". Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів в приміщенні і їх затягнуло в насос.

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Кривий Ріг