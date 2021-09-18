У Кривому Розі трьох працівників водоканалу під час робіт затягнуло до насосу, вони загинули

У Кривому Розі під час виконання робіт на підприємстві загинули троє людей. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу.

Правоохоронці за вказаним фактом внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Як повідомляє місцевий журналіст Олег Єрмолинських в Telegram, загинули працівники "Кривбасводоканалу". Вони не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів в приміщенні і їх затягнуло в насос.