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В Кривом Роге студент "заминировал" колледж. С помощью Telegram и спецслужб РФ

Автор: Илона Свиридова

Служба безопасности Украины задержала студента, который помощью российских спецслужб "заминировал" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета. Их услугами он воспользовался через Telegram-чат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что "минером" оказался студент этого же колледжа. Он заказал услугу у администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, который, по данным СБУ, управляется российскими спецслужбами.

"Такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - говорится в сообщении.

Фото: задержание "минера" (ssu.gov.ua)

Анонимное письмо о минировании было отправлено 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор представился "российским террористом" и потребовал 250 000 гривен, "чтобы теракта не произошло".

На месте в колледже правоохранители не нашли взрывных предметов и веществ. "Минера" оперативно нашли, по его словам, он хотел, чтобы учебное заведение перевели на дистанционную форму обучения. У задержанного изъяли мобильный телефон, на котором сохранена переписка с администратором Telegram-чата.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет тюрьмы.

Отметим, в Украине продолжается волна массовых минирований, сегодня поступило сообщение о якобы минировании всех школ Киева, проводится проверка.

Также сегодня во Львове после сообщения о минировании эвакуировали всех школьников.

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