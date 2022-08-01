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В Кривом Роге столкнулись грузовик и маршрутка: много пострадавших

Фото: в Кривом Роге произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 1 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке Никопольского шоссе и проспекта Металлургов произошло ДТП со многими пострадавшими - столкнулись грузовик и маршрутка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый Криворожский".

По предварительной информации, 14 человек пострадали - водитель и 13 пассажиров.

На месте работают инспекторы патрульной полиции.

Обновлено 12.50.

По данным полиции, сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси в Кривом Роге.

"В результате столкновения пострадали 14 пассажиров микроавтобуса, которые доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Известно, что на перекрестке пр. Металлургов и Никопольского шоссе 1 августа около 6 утра 32-летний водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с маршрутным такси Mercedes Sprinter под управлением 72-летнего мужчины.

"В результате ДТП телесные повреждения получили 14 граждан, они доставлены в медицинское учреждение. На месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции. Выясняются причины аварии, проводится допрос потерпевших и свидетелей", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (Уголовный кодекс Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области полицейский сбил на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии и участкового.

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ДТПКривой Рог