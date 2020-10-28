ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой поезд и 14 его вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла в 4:10 на окраине города в результате разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий происшествия.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности на месте аварии. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Самые читаемые новости

Фото: авария в Кривом Роге (dp.npu.gov.ua)

Напомним, 6 июня грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание.

Кроме того, этой ночью между селами Собичево и Маковое Шосткинского района Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли четыре человека и еще один пострадал.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины поезд