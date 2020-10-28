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В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд

Кривой Рог, Среда 28 октября 2020 10:10
В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд
Фото: авария в Кривом Роге (dp.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой поезд и 14 его вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла в 4:10 на окраине города в результате разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий происшествия.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности на месте аварии. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: авария в Кривом Роге (dp.npu.gov.ua)

Напомним, 6 июня грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области, разрушив служебное здание.

Кроме того, этой ночью между селами Собичево и Маковое Шосткинского района Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли четыре человека и еще один пострадал.

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