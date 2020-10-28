У Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг

Фото: аварія у Кривому Розі (dp.npu.gov.ua)

Сьогодні, 28 жовтня, у Кривому Розі Дніпропетровської області зійшов з рейок вантажний потяг та 14 його вагонів. Внаслідок події люди не постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія трапилась о 4:10 на околиці міста внаслідок роз’єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків події. Крім того, слідчо-оперативна група поліції встановлює усі обставини, а поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки на місці аварії.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: аварія у Кривому Розі (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 6 червня вантажний поїзд Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області, зруйнувавши службову будівлю.

Крім того, цієї ночі між селами Собичеве та Макове Шосткинського району Сумської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули чотири людини та ще одна постраждала.