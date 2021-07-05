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В Кривом Роге на шахте погиб проходчик. Полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

В Кривом Роге вчера утром на территории шахты "Октябрьская" в Покровском районе произошел несчастный случай. Проходчика во время выполнения работ придавило машиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный канал "Первый городской".

Информацию об инциденте на шахте журналистам подтвердила местная полиция. Около 4:25 утра 31-летнего проходчика прижала к выступу породы машина. В результате этого он погиб.

Погибший криворожец работал на должности "проходчик-подрывник". Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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