В Кривом Роге на шахте погиб проходчик. Полиция возбудила дело

В Кривом Роге вчера утром на территории шахты "Октябрьская" в Покровском районе произошел несчастный случай. Проходчика во время выполнения работ придавило машиной.

Информацию об инциденте на шахте журналистам подтвердила местная полиция. Около 4:25 утра 31-летнего проходчика прижала к выступу породы машина. В результате этого он погиб.

Погибший криворожец работал на должности "проходчик-подрывник". Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.