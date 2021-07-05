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У Кривому Розі на шахті загинув прохідник. Поліція порушила справу

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Кривий Ріг, Понеділок 05 липня 2021 16:24
У Кривому Розі на шахті загинув прохідник. Поліція порушила справу Фото: у Кривому Розі загинув прохідних на шахті (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Кривому Розі вчора вранці на території шахти "Октябрьська" у Покровському районі стався нещасний випадок. Прохідника під час виконання робіт придавило машиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий канал "Перший міський".

Інформацію про інцидент на шахті журналістам підтвердила місцева поліція. Близько 4:25 ранку 31-річного прохідника притисла до виступу породи машина. В результаті цього він загинув.

Загиблий криворіжець працював на посаді "прохідник-підривник". Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, щоб з'ясувати причини смерті.

Правоохоронці почали розслідування за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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Кривий Ріг Шахта загибель
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