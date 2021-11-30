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В Кривом Роге "с нуля" строят современный бассейн

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Днепр, Вторник 30 ноября 2021 11:52
В Кривом Роге "с нуля" строят современный бассейн Фото: в Кривом Роге "с нуля" строят современный бассейн (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Центрально-Городском районе Кривого Рога строят "с нуля" современный бассейн, который сможет принять одновременно более 100 человек. Новый бассейн в Кривом Роге - один из объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"На Днепропетровщине активно развиваем спортивную инфраструктуру. В частности, с нуля возводим бассейны в Слобожанском, Никополе, Кривом Роге. Стремимся, чтобы и дети, и взрослые приобщались к спорту", ​​- сообщила заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Ольга Горб.

Уже готов фундамент будущей двухэтажки, сейчас строители работают над стенами. Двухэтажное здание будущего бассейна будет энергоэффективным. Также его сделают доступным для людей с инвалидностью: оснастят пандусами и подъемниками, установят указатели шрифтом Брайля.

"Изюминкой" новостройки станет большой бассейн: 25 метров в длину и 12 - в ширину. В бассейне будет 6 дорожек. Также предусмотрена трехступенчатая система очистки воды.

"Это очень важный проект для всего Кривого Рога. В этом районе города бассейна не было вообще, - рассказал народный депутат Украины Юрий Корявченков. - Работы идут по плану. Будет классный бассейн".

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" модернизируют полувековую специализированную школу №4 с углубленным изучением иностранных языков. Комплексного ремонта полувековое здание школы не видело с самого открытия.

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