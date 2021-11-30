ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кривому Розі "з нуля" будують сучасний басейн

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 30 листопада 2021 11:52
У Кривому Розі "з нуля" будують сучасний басейн Фото: у Кривому Розі "з нуля" будують сучасний басейн (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Центрально-Міському районі Кривого Рогу будують "з нуля" сучасний басейн, який зможе прийняти одночасно більш як 100 людей. Новий басейн у Кривому Розі - один з об’єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині активно розбудовуємо спортивну інфраструктуру. Зокрема, "з нуля" зводимо басейни у Слобожанскому, Нікополі, Кривому Розі. Прагнемо, аби і діти, і дорослі долучалися до спорту", - повідомила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.

Вже готовий фундамент майбутньої двоповерхівки, зараз будівельники працюють над стінами. Двоповерхова будівля майбутнього басейну буде енергоефективною. Також її зроблять доступною для людей з інвалідністю: оснастять пандусами та підйомниками, встановлять покажчики шрифтом Брайля.

"Родзинкою" новобудови стане великий басейн: 25 метрів у довжину і 12 - у ширину. У басейні буде 6 доріжок. Також передбачена триступенева система очистки води.

"Це дуже важливий проєкт для усього Кривого Рогу. У цьому районі міста басейну не було взагалі, - розповів народний депутат України Юрій Корявченков. - Роботи йдуть за планом. Буде класний басейн".

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" модернізують півстолітню спеціалізовану школу №4 з поглибленим вивченням іноземних мов. Комплексного ремонту півстолітня будівля школи не бачила від самого відкриття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни