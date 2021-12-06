В Кривом Роге произошла кровавая потасовка между иностранцами: один человек погиб

В воскресенье, 5 декабря, в Кривом Роге произошел конфликт между группами иностранцев. В результате началась стрельба и резня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Facebook .

Инцидент произошел на одной из улиц Металлургического района. Там иностранцы устроили потасовку.

Как выяснили правоохранители, в результате инцидента один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. На месте от пулевого ранения в грудь погиб 35-летний мужчина.

По данным следствия, стрелял 28-летний иностранец. Он был госпитализирован в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Сейчас он находится под круглосуточным конвоем.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.