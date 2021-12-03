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В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за "некачественного ремонта": есть пострадавший

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 15:57
В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за "некачественного ремонта": есть пострадавший Фото: в Киеве мужчина устроил стрельбу из-за "некачественного ремонта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Святошинском районе столицы, на проспекте Леся Курбаса между двумя мужчинами начался конфликт из-за "некачественного ремонта". Во время которого один из участников устроил стрельбу, ранив оппонента в ногу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как установили правоохранители прибыв на месте происшествия, во время выяснения отношений, из-за некачественного выполнения ремонтных работ, между двумя местными жителями началась драка.

"В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой", - рассказали в полиции.

Указано, что 52-летний мужчина был задержан в порядке статьи 208 УКУ. У него обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу.

Сейчас следователями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК украины (грубое нарушение общественного порядка, с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Санкция статьи предусматривает от трех до 7 лет лишения свободы. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

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