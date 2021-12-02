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В Кривом Роге произошел обвал на шахте: есть погибший

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на шахте предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел обвал. В результате погиб проходчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по вопросам труда.

"2 декабря на территории компании "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел несчастный случай с проходчиком частного предприятия "Свитекс", - говорится в сообщении.

По данным Гоструда, при выполнении работ в шахте на глубине 1135 метров произошел обвал горной породы. В результате погиб работник компании "Свитекс".

Управление Гоструда в Днепропетровской области начало расследование причин обвала на шахте и гибели проходчика.

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Кривой РогДнепропетровская областьГоструда