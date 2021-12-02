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У Кривому Розі стався обвал на шахті: є загиблий

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) на шахті підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався обвал. В результаті загинув прохідник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з питань праці.

"2 грудня на території компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався нещасний випадок з прохідником приватного підприємства "Світекс", - йдеться в повідомленні.

За даними Держпраці, при виконанні робіт у шахті на глибині 1135 метрів стався обвал гірської породи. В результаті загинув працівник компанії "Світекс".

Управління Держпраці у Дніпропетровській області розпочало розслідування причин обвалу на шахті та загибелі прохідника.

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