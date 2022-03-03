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В Кривом Роге происходит эвакуация людей из домов возле военных объектов

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Украина , Четверг 03 марта 2022 15:18
В Кривом Роге происходит эвакуация людей из домов возле военных объектов Фото: в Кривом Роге происходит эвакуация людей из домов возле военных объектов (Криворожский городской совет)
Автор: Каролина Гайдук

В Кривом Роге (Днепропетровская область) людей, которые живут вблизи военных объектов, переселяют в другие районы. Речь идет о Покровском и Терновском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Криворожского городского совета.

"Жители Всебратского, Макулана, Веселой дачи, Николаевского шоссе, "Кирпичного завода" и "ВМ 33" обязательно должны переехать в другие места из-за того, что эти микрорайоны находятся близко к военным объектам. Многие переезжают к своим родственникам и друзьям", - говорится в ведомстве.

Более того, для тех, кто не имеет возможности разместиться у близких людей, местная власть организовала места в общежитиях, детских садах и школах.

Военная администрация города Кривой Рог просит жителей, которые планируют переехать в учебные заведения, брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, одеяла, подушки, спальные мешки и матрасы для размещения. Питание будет обеспечено.

Фото: Криворожский городской совет

В общежития будут в первую очередь заселять семьи с маленькими детьми и лиц с инвалидностью.

24 февраля около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины". По всей территории Украины объявили комендантский час.

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Напомним, что спасатели и волонтеры эвакуировали сегодня, 2 марта, около 400 человек из города Волноваха в Донецкой области. Люди были под обстрелами четверо суток.

Отметим, что глава обласной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил об эвакуации жителей двух населенных пунктов Новокаховского района - Козацкое и Веселое. Граждане отправятся в Новую Каховку.

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