В Кривом Роге происходит эвакуация людей из домов возле военных объектов
В Кривом Роге (Днепропетровская область) людей, которые живут вблизи военных объектов, переселяют в другие районы. Речь идет о Покровском и Терновском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Криворожского городского совета.
"Жители Всебратского, Макулана, Веселой дачи, Николаевского шоссе, "Кирпичного завода" и "ВМ 33" обязательно должны переехать в другие места из-за того, что эти микрорайоны находятся близко к военным объектам. Многие переезжают к своим родственникам и друзьям", - говорится в ведомстве.
Более того, для тех, кто не имеет возможности разместиться у близких людей, местная власть организовала места в общежитиях, детских садах и школах.
Военная администрация города Кривой Рог просит жителей, которые планируют переехать в учебные заведения, брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, одеяла, подушки, спальные мешки и матрасы для размещения. Питание будет обеспечено.
В общежития будут в первую очередь заселять семьи с маленькими детьми и лиц с инвалидностью.
24 февраля около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины". По всей территории Украины объявили комендантский час.
Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.
Напомним, что спасатели и волонтеры эвакуировали сегодня, 2 марта, около 400 человек из города Волноваха в Донецкой области. Люди были под обстрелами четверо суток.
Отметим, что глава обласной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил об эвакуации жителей двух населенных пунктов Новокаховского района - Козацкое и Веселое. Граждане отправятся в Новую Каховку.