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У Кривому Розі прогримів вибух: постраждала мирна мешканка

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Кривий Ріг, Середа 17 серпня 2022 18:44
У Кривому Розі прогримів вибух: постраждала мирна мешканка Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 17 серпня, жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області почули вибух. В результаті події постраждала мирна мешканка міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "ДніпроTV".

За інформацією телеканалу, в мікрорайоні 5-й Зарічний вибухнув снаряд від ручного протитанкового гранатомета.

Мешканка міста отримала осколкові поранення, зараз вона перебуває в лікарні.

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За даними "Суспільного", у Кривому Розі, на балконі квартири багатоповерхівки, розірвався снаряд від РПГ.

За попередніми даними, мешканець квартири привіз снаряд із зони бойових дій. Він разом зі своєю матір`ю вийшов на балкон курити, після чого стався вибух. Чоловік отримав контузію, а жінку госпіталізували з опіками.

У квартирі також перебували жінка з дитиною, вони не травмувалися.

Зараз на місці працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу, 17 серпня, вдень росіяни обстріляли село в Есманській громаді Сумської області.

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