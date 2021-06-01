В Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона, в ОГА рассказали о ходе работ

Сообщается, что футбольное поле уже засеяли натуральной травой, которая хорошо прижилась. Газон даже успели впервые покосить. На поле смонтировали современную систему полива.

Для освещения соревнований установят четыре мощных прожектора высотой 27 метров и новое большое электронное табло. Рядом разместят флагшток на три флага.

Вокруг футбольного поля проложат легкоатлетические беговые дорожки с профессиональным покрытием из наливной резины.

"Спартак" уже готов почти на 60%. Обустроили кроссфит-арену. Активно идет вторая очередь реконструкции трибун", - сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

Сейчас бригады капитально ремонтируют старую трибуну и ведут отделку новой крытой трибуны. Под трибуной разместят раздевалки, душевые и тренерские комнаты. Уже готова яма для прыжков в длину. Работают над зоной воркаута.

Арена сможет принимать более 7 тысяч зрителей. Для людей с инвалидностью сделают пандусы и установят подъемник.

Стадион станет базой для подготовки олимпийского резерва. Планируется, что «Спартак» сдадут в эксплуатацию уже до конца года.