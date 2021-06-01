У Кривому Розі продовжується реконструкція стадіону, в ОГА розповіли про хід робіт

Повідомляється, що футбольне поле вже засіяли натуральною травою, яка добре прижилася. Газон навіть встигли вперше покосити. Також на полі змонтували сучасну систему поливу.

Для освітлення змагань встановлять чотири потужні прожектори висотою 27 метрів та нове велике електронне табло. Поруч розмістять флагшток на три прапори.

Навколо футбольного поля прокладуть легкоатлетичні бігові доріжки з професійним покриттям з наливної гуми.

"Спартак" вже готовий майже на 60%. Облаштували кросфіт-арену. Активно відбувається друга черга реконструкції трибун", - повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Зараз бригади капітально ремонтують стару трибуну та ведуть оздоблення нової критої трибуни. Під трибуною розмістять роздягальні, душові та тренерські кімнати. Вже готова яма для стрибків у довжину. Працюють над зоною воркауту.

Арена зможе приймати понад 7 тисяч глядачів. Для людей з інвалідністю зроблять пандуси та встановлять підйомник.

Стадіон стане базою для підготовки олімпійського резерву. Планується, що "Спартак" здадуть в експлуатацію вже до кінця року.