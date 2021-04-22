ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона по стандартам ФИФА и УЕФА

Новина українською → Кривой Рог , Четверг 22 апреля 2021 13:11
В Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона по стандартам ФИФА и УЕФА Фото: в Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона (фото adm.dp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Кривом Роге в рамках программы президента "Большое строительство" продолжается реконструкция стадиона "Металлург". Над реконструкцией работают почти полторы сотни человек и тяжелая техника.

Об этом заявил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

По его словам, реконструкция является возрождением спортивной славы "Металлурга" и новыми возможностями для привлечения инвестиций в город.

Подрядчик "с нуля" строит три из четырех зрительских трибун.

Кроме того, строится 4-этажка, в которой будет конференц-зал, помещения для журналистов, комментаторские, VIP-зона и диспетчерская.

Под трибунами разместят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Здесь можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, различными видами борьбы.

Футбольное поле устелят живым газоном, устроят беговые дорожки и зону для прыжков с шестом.

Освещение будут обеспечивать мощные компактные прожекторы. Также установят два больших табло -18 на 12 метров. По периметру - электронные турникеты.

Для людей с инвалидностью будут пандусы и пониженное окно кассы. Каждый элемент проекта будет отвечать требованиям ФИФА и УЕФА.

"На стройплощадке работает почти 150 специалистов, 4 башенных крана, спецтехника. Уже полностью сделали фундамент под западную трибуну. Подготовили колонны и стены под заливку перекрытий. На остальных трибун ведутся работу по обустройству фундамента", - сказал заместитель директора компании "Стройинвест" Алексей Ятин.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, это мегапроект для Кривого Рога и всей Днепропетровской области.

"Такого масштабного строительства стадиона в области еще не было. Обновленная арена станет своего рода туристическим магнитом", - сказал Лукашук.

После завершения реконструкции стадион сможет принимать 19 тысяч зрителей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что строительство Южного автомобильного обхода Днепра будет завершено ко Дню независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кривой Рог стадион Большая стройка
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше