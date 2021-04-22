В Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона по стандартам ФИФА и УЕФА
В Кривом Роге в рамках программы президента "Большое строительство" продолжается реконструкция стадиона "Металлург". Над реконструкцией работают почти полторы сотни человек и тяжелая техника.
Об этом заявил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.
По его словам, реконструкция является возрождением спортивной славы "Металлурга" и новыми возможностями для привлечения инвестиций в город.
Подрядчик "с нуля" строит три из четырех зрительских трибун.
Кроме того, строится 4-этажка, в которой будет конференц-зал, помещения для журналистов, комментаторские, VIP-зона и диспетчерская.
Под трибунами разместят спортивные залы, раздевалки и тренерские. Здесь можно будет заниматься тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, различными видами борьбы.
Футбольное поле устелят живым газоном, устроят беговые дорожки и зону для прыжков с шестом.
Освещение будут обеспечивать мощные компактные прожекторы. Также установят два больших табло -18 на 12 метров. По периметру - электронные турникеты.
Для людей с инвалидностью будут пандусы и пониженное окно кассы. Каждый элемент проекта будет отвечать требованиям ФИФА и УЕФА.
"На стройплощадке работает почти 150 специалистов, 4 башенных крана, спецтехника. Уже полностью сделали фундамент под западную трибуну. Подготовили колонны и стены под заливку перекрытий. На остальных трибун ведутся работу по обустройству фундамента", - сказал заместитель директора компании "Стройинвест" Алексей Ятин.
По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, это мегапроект для Кривого Рога и всей Днепропетровской области.
"Такого масштабного строительства стадиона в области еще не было. Обновленная арена станет своего рода туристическим магнитом", - сказал Лукашук.
После завершения реконструкции стадион сможет принимать 19 тысяч зрителей.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что строительство Южного автомобильного обхода Днепра будет завершено ко Дню независимости.